Ora de Ras, 24 Ianuarie

19:40

Un ordin oficial de numire în funcție a lui Igor Șarov, în calitate de rector al USM, și a lui Viorel Bostan, în calitate de rector al UTM, așa și nu a fost semnat de Ministerul Educației. Se întâmplă la mai bine de o lună de când cei doi au câștigat concursul. Rectorii așteaptă cu răbdare. Ei cred că Guvernul are acum puteri limitate, fiind unul în exercițiu. Noi am solicitat acum două săptămâni o explicație de la Ministerul Educației însă nici până azi nu am primit un răspuns.