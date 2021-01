Polițistul care a lovit o femeie din Rusia cu piciorul în burtă a venit să o viziteze la spital (VIDEO)

15:10

Liderul formațiunii „Partidul Nostru” Renato Usatîi susține că Partidul Socialiștilor (PSRM) a urmărit, de fapt, să creeze o isterie și un nou conflict în societate și nu să apere interesele vorbitorilor de rusă, așa cum pretinde. Într-o postare publicată pe 22 ianuarie pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Bălți a chemat societatea la calm. […] The post „Isteria pe tema lingvistică este ultimul lucru de care avem nevoie”. Renato Usatîi, despre conflictul care a divizat moldovenii appeared first on NewsMaker.