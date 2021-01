Ziua Internațională a Educației // Primăria Chişinău a organizat Gala premiilor de merit 2020

Educația trebuie să devină o prioritate națională continuă. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban, cu ocazia a Ziua Internațională a Educației, care este marcată a doilea an consecutiv în Republica Moldova.Cu această ocazie, Primăria municipiului Chişinău a organizat Gala premiilor de merit 2020. „Sunt premii pentru performanțe în domeniile: sănătate, educație, cultură și sport. Am remarcat astăzi elevii noștri și tinerii sportivi, reprezentanții culturii și medicii noștri. Oamenii sunt bogăția oricărui stat și eu sunt mândru de performanța și profesionalismul specialiștilor noștri. În anul 2020, municipiul Chişinău s-a alăturat Reţelei globale UNESCO „Oraşe care învaţă”. Totodată, capitala Moldovei a fost inclusă pe harta internaţională a proiectelor educaţionale Learning Planet”, a punctat acesta. Primarul afirmă că procesul educațional trebuie să continue pe tot parcursul vieţii, nu doar la grădiniţă, şcoală sau facultate. „Niciodată nu este târziu să ne reprofilăm, să învățăm și să creștem. Prioritate valabilă atât pentru anul 2021, cât și pentru viitor. Astăzi, UNESCO celebrează cea de-a treia ediţie a Zilei Internaționale a Educației cu genericul: „Recuperați și revitalizați educația pentru generația COVID-19”. Aceasta are drept scop revizuirea abordării procesului educaţional”, spune edilul. Ion Ceban punctează că una dintre soluţiile identificate de municipiul Chișinău, a fost crearea bibliotecii digitale educatieonline.md, care este un instrument de alternativă. Aici sunt disponibile nu doar materiale educaţionale pentru elevi, ci şi produse video şi informative de parenting - un lucru foarte important, mai ales, în contextul situaţiei pandemice, izolării şi studiilor de la distanţă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldova24