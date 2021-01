Israelul interzice toate zborurile de pasageri de teama noilor tulpini ale coronavirusului

10:50

Portugalia a înregistrat miercuri un nou record zilnic atât în privinţa numărului de decese cât şi a celor de contaminări cu COVID-19, acesta din urmă crescând cu aproape 50%, în timp ce tulpina britanică a virusului continuă să se răspândească, informează AFP, citată de Agerpres. Numărul de cazuri noi a...