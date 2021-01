Noi proteste în Olanda; Un centru de testare a fost incendiat iar polițiștii, atacați cu pietre și focuri de artificii

13:10

Primul mesaj al lui Navalnâi din închisoare: N-am de gând să mă spânzur ori să-mi tai venele cu lingura Alexei Navalnâi, principalul opozant al preşedintelui rus Vladimir Putin, a precizat, în primul său mesaj public din închisoarea de lângă Moscova unde se află încarcerat, că nu are nicio intenţie să se sinucidă şi le-a mulţumit, în acelaşi timp, suporterilor săi pentru sprijin, informează The Moscow Times. „Pentru orice eventualitate: nu am de gând să mă spânzur de fereastra celulei sau să-mi...