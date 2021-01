Evoluția ansamblului Cimpoieș din comuna Manta /VIDEO

18:45

Congresul al XIX-lea, la care va fi aleasă conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, va avea loc la data de 22 ianuarie și se va desfășura la Chișinău sub observația și supravegherea observatorilor internaționali, reprezentanți ai FIFA și UEFA. Astfel, la congres vor fi prezenți Oleg Protasov și Anatolii Demianenko, transmite Moldpres. Federația Moldovenească de Fotbal […]