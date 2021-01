Nata Albot, soția lui Andrei Bolocan, a luat 60 000 de lei pentru „promovarea” Platformei „Educație Online”

17:00

Primarul general Ion Ceban a venit cu o reacție după ce bloggerul Andrei Bolocan a atacat familia edilului într-un video de-al său. Edilul afirmă că avea relații bune cu acesta, însă, a trecut orice limită.„Iată această „personalitate” este plină de bunătate și învață oamenii moravuri. Vorbește despre valori, familie și trebuie să îl lăudăm și apărăm. Dar eu zic că este un „măgar” care trece liniile bunului simț. Ca sa înțelegeți cât de josnici sunt unii oameni cu care cândva am legat niște relații bune, omenești. Iar ei pentru anumite scopuri îmi atacă familia, soția, copiii”, a precizat acesta.Primarul spune că întâi de toate este și el om care are familie.„Vreți să atacați, atacați-mă pe mine, eu sunt Ok! Propun un mic fragment din cele abordate, au fost mai multe murdării”, spune Ceban.Limbaj necenzurat!