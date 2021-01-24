Итоги недели: Послание Президента органам госвласти и продление карантина

Новости Приднестровья, 24 ianuarie 2021 16:20

​​​​​​​Читайте также в обзоре о новых решениях Оперштаба, о планах к Году молодёжи, о встрече политпредставителей ПМР и РМ, о президентских грантах и многом другом

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16:20
Итоги недели: Послание Президента органам госвласти и продление карантина Новости Приднестровья
​​​​​​​Читайте также в обзоре о новых решениях Оперштаба, о планах к Году молодёжи, о встрече политпредставителей ПМР и РМ, о президентских грантах и многом другом
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