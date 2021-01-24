Итоги недели: Послание Президента органам госвласти и продление карантина
Новости Приднестровья, 24 ianuarie 2021 16:20
Читайте также в обзоре о новых решениях Оперштаба, о планах к Году молодёжи, о встрече политпредставителей ПМР и РМ, о президентских грантах и многом другом
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Тирасполь, 29 декабря. /Новости Приднестровья/. С 1 января на I квартал 2021 года в Приднестровье установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий приказ утвержден в Министерстве по социальной защите и труду и опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, для неквалифицированных работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до...
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