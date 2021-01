Facebook a blocat pagina lui Rogozin. De vină ar fi comentariile la postarea fostului ambasador al SUA

14:00

Rusia a interzis importul a 20,2 tone de mere din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe 21 ianuarie de Rosselhoznadzor, responsabilii au depistat în fructe prezența unui parazit. Autoritățile ruse au depistat în merele moldovenești Molia orientală a fructelor (Grapholita molesta Busck). În rezultat, importul fructelor a fost interzis, iar acestea urmează […]