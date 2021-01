„Vă mulțumim, Maia Grigorievna și Igor Nicolaevici”. Reacția lui Mark Tkaciuk la decizia CC, privind statutul limbii ruse

13:50

Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova a venit cu o reacție la decizia Curții Constituționale (CC) din 21 ianuarie, privind Legea care vizează statutul limbii ruse. Într-un comunicat de presă, diplomații străini califică drept „factor alarmant" decizia magistraților și amintesc despre consecințele „șovinismului anti-rusesc" de la sfărșitul secolului 20. „Verdictul CC din 21 ianuarie despre […]