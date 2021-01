Chișinău // Întreprinderile municipale care prestează servicii de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ, supuse unui audit

20:30

Un câine devotat a aşteptat zile întregi în faţa unui spital din Turcia unde era tratat proprietarul lui bolnav, relatează vineri The Guardian, potrivit agerpres. Animalul de companie, pe nume „Boncuk” („Mărgea”), a urmărit ambulanţa cu care proprietarul lui, Cemal Senturk, a fost transportat la un spital din oraşul Trabzon, situat pe malul Mării Negre, în data de 14 ianuarie. Ever since her beloved owner was hospitalized, this dog walks to the hospital every day and sits outside, waiting to see...