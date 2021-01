Peste 3,3 mii de persoane au fost reținute în Rusia, în timpul acțiunilor în susținerea lui Navalnîi

10:10

Primarul satului Merenii Noi, raionul Anenii Noi, Andrei Druzi, a fost transportat la spital, după ce a fost depistat în stare de inconștiență. Oamenii legii au pătruns în locuință după ce au fost alertați despre faptul că niște necunoscuți au încercat să incendieze ușa apartamentului pe care o închiria primarul. Incidentul s-a produs în noaptea […] The post Un primar din Anenii Noi, transportat la spital de urgență. Ușa de la apartamentul său ar fi fost incendiată appeared first on NewsMaker.