Discoteca se amână din nou. Raid nocturn al poliției și al echipei Front Line într-un local (VIDEO)

09:50

Un echipaj de poliție a intervenit în forță, după ce ar fi fost insultat și agresat de către șoferul și pasagerii unei mașini, toți în stare de ebrietate. Incidentul s-a produs în după amiaza zilei de 21 ianuarie, în municipiul Bălți. Informația a fost publicată de Inspectoratul General al Poliției, după ce pe o rețea […] The post Scandal la Bălți, după ce un șofer a fost tras pe dreapta. Cum explică poliția faptul că o femeie a fost târâtă pe jos? (VIDEO) appeared first on NewsMaker.