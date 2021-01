635 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

17:30

„Structura de Management al Calității – prezent și perspective” a fost genericul Conferinței organizate online, cu suportul Biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății, în perioada 22-23 decembrie curent, de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale și Asociația Experţilor în Evaluare și Acreditare în Domeniul Sănătății din Republica Moldova. La Conferință au participat... The post Conferință online cu genericul „Structura de Management al Calității – prezent și perspective” appeared first on Stop COVID-19.