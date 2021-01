Soția lui Aleksei Navalnîi a fost reținută la Moscova în timpul protestelor

17:00

După ce a căzut și ultimul ac la pământ de la bradul de Crăciun în timp ce-l scoteai din casă, e timpul pentru o rezoluție. Așa cum ne-a obișnuit tradiția, la început de an punem dorințele și scopurile pe foaie. Ce-ar fi ca în 2021 să crești o plantă nouă? Să urmărești cum crește frunzuliță cu frunzuliță și să te minunezi de ea. Iar la sfârșit de an, să îți dai seama că având grijă de o plantă, ai crescut și tu ca om. Articolul (foto) Crește o nouă plantă în noul an. Floral Soul te ajută să găsești floarea perfectă pentru tine apare prima dată în #diez.