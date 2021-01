Pavel Filip cere demisia secretarului general al guvernului

20:20

Consiliul municipal Chișinău a aprobat pe 21 ianuarie corelarea bugetului municipal pe anul 2021, care prevede că partea de venituri și de cheltuieli se majorează cu 55,46 milioane de lei. Proiectul de decizie a fost susținut cu votul a 26 de consilieri municipali. Despre aceasta a anunțat primăria într-un comunicat de presă. Astfel, potrivit comunicatului, […] The post Bugetul municipal Chișinău pentru anul 2021, corelat. Partea de venituri și cheltuieli se majorează cu 55,46 milioane appeared first on NewsMaker.