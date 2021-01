Dilemă la Chișinău: Separatiștii de la Tiraspol s-au răzgândit?

13:20

România investește necondiționat în educația din R. Moldova. De această dată, Guvernul de la București a contribuit la renovarea grădiniței nr.140 din comuna Băcioi, mun. Chișinău, dotând-o cu mobilier, inventar sportiv, utilaj pentru bucătărie, spălătorie și uscătorie, dar și alte elemente necesare pentru funcționarea instituției. Renovarea acestei grădinițe a fost posibilă datorită unei cooperări între Administrația Publică Locală, administrația mun. Chișinău, dar și cu un ajutor oferit al Guvernul de la București. Astfel, după aproape trei decenii de la sistarea activității, astăzi, instituția preșcolară și-a redeschis din nou ușile. În cadrul ceremoniei de redeschidere, ambasadorul Daniel Ioniță a subliniat că România a fost, este și va fi întotdeauna alături de cetățenii Republicii Moldova. „Guvernul României susține, fără rezerve, parcursul european al R. Moldova, singurul pe care-l considerăm noi că poate să aducă stabilitate, bunăstare, prosperitate și un viitor mai bun pentru absolut toți cetățenii. Evenimentul de astăzi se înscrie într-un program mai amplu derulat în ultimii ani de Guvernul României, aș spune cu succes, pe întreg teritoriul R. Moldova, care se referă la renovarea unităților de învățământ preșcolar. Ce am făcut în această grădiniță este parte a unui program care a cuprins aproape 1000 grădinițe pe întreg teritoriul R. Moldova și mă bucur nespus că acest program s-a apropiat și de Chișinău. Să subliniem cu toate prilejurile că educația este importantă. Educația are șansa să formeze oameni are șansa să ofere cu adevărat un viitor mai bun R. Moldova prin faptul că acești micuți trebuie să crească frumos. Un astfel de program este important din mai multe considerente, nu numai pentru micuți, dar beneficiile sunt pentru întreaga familie", a declarat Daniel Ioniță. Ambasadorul României la Chișinău a mai subliniat că un astfel de proiect nu poate fi realizat fără cooperare, care reprezintă cheia succesului. Lă rândul său, Ilie Leahu, primarul comunei Băcioi, a menționat că datorită unei bune cooperări între Administrația Publică Locală, administrația mun. Chișinău, dar și cu aportul frățesc al Guvernului României a fost soluționată problema lipsei locurilor la grădinițele din această localitate. „Trăim un moment deosebit pentru comuna noastră redeschiderea Grădiniței de copii nr. 140 din comuna Băcioi, care și-a sistat activitatea acum 27 de ani. Astăzi, instituția își redeschide larg ușile, pentru copii din comuna Băcioi, asigurându-le o educație timpurie de calitate la ei acasă, într-un mediu confortabil, refăcut conform tuturor cerințelor și normelor de educație. În același timp, instituția va asigura și noi locuri de muncă pentru localnici. Care într-o echipă de 41 de persoane vor garanta prima treaptă a sistemului de educație și instruire pentru micuții de la 3 la 6 ani", a spus Ilie Leahu. Potrivit primarului de Băcioi, lucrările de renovare a grădiniței au presupus reparația capitală a încăperilor interioare, finisarea exterioară a celor 5 blocuri unite prin galerii, reparația acoperișului, a blocului alimentar, cazangerie, rețele electrice, construcția a 7 pavilioane noi cu 7 terenuri de joc. Resursele financiare au fost alocate treptat, începând cu anul 2012, din cadrul bugetului municipiului Chișinău și a bugetului comunei Băcioi. Totodată, Ilie Leahu a ținut să precizeze că o importanță majoră în finalizarea acestui proiect o are grantul din partea Guvernului României, bani care au servit la procurarea mobilierului, a inventarului sportiv, utilaj pentru bucătărie, spălătorie și uscătorie, și alte elemente necesara pentru funcționarea instituției. În context, primarul comunei Băcioi a mulțumit Guvernului României, „pentru sprijinul necondiționat și constant, oferit R. Moldova"