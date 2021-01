Premiera celui de-al 25-lea film „James Bond”, amînată din nou

18:00

Oamenii de știință de la Centrul de Astrofizică Harvard-Smithsonian au descoperit cel mai rar tip de planetă, care este similar cu Jupiter, dar nu are nori și ceață în atmosferă. Despre acest lucru s-a anunțat într-un articol publicat în The Astrophysical Journal.Gigantul de gaze WASP-62b a fost descoperit în 2012 în timpul revizuirii astronomice de sud Wide Angle Search for Planets (WASP). Ac