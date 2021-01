Recuperarea după Covid. Cum să scapi de sechelele lăsate de virus

18:20

Când am pornit să scriem despre plecarea oamenilor din IT din Moldova, ne-am gândit că și ei, la fel ca alți specialiști, au fost motivați mai mult financiar. Însă cei doi tineri cu care am vorbit ne-au infirmat ipotezele: Andrei Vidrașco a plecat mai mult pentru siguranța sa, iar Roman Procopie, managerul unei companii, zice […] The post IT-istul de la cea mai mare bancă elvețiană: „Eu nu m-am mutat din Moldova pentru bani” appeared first on Moldova.org.