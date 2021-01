COVID-19 Nisporeni: Două cazuri de infectare cu noul coronavirus, înregistrate în ultimele 24 ore

16:30

Conform datelor epidemiologice din ultimii ani, lunile februarie-martie reprezintă perioada în care de regulă se înregistrează un număr înalt de cazuri de gripă sezonieră. În acest an, specialiștii estimează pentru lunile viitoare o creștere atât a cazurilor de gripă sezonieră, cât și a cazurilor COVID-19. Declarațiile în acest sens au... The post În următoarele luni ar putea crește cazurile de gripă sezonieră și cele de COVID-19 appeared first on Portal de știri.