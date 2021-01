Noi reguli de intrare în Franța. Călătorii vor trebui să prezinte un test PCR realizat cu 72 de ore înainte de plecare

12:30

Au mai rămas trei luni până la cea de-a 93-a ceremonie a premiilor Oscar. În acest an va fi o listă frumoasă cu nominalizări ale lungmetrajelor la categoria cel mai bun film. Să ne amintim doar de „Procesul celor șapte din Chicago", „Ma Rainey's Black Bottom", „The Father", „Frăția celor cinci" și „Nomadland" care au adunat cele mai multe mențiuni pentru ediția din acest an. Articolul (video) 20 cele mai bune filme care au luat Oscarul din 2000 încoace. În acest an, premiile vor fi acordate în aprilie