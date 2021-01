Moldova rămâne în zona verde pentru călătoriile în Ucraina. Testul la Covid nu este necesar

15:20

Deputatul Ilan Șor, care a părăsit ilegal țara și a fost anunțat în căutare națională și internațională, a venit cu o reacție după ce prima instanță l-a obligat să dezmintă informațiile despre o presupusă mită pe care a primit-o Maia Sandu și să îi plătească prejudicii de 50 de mii de lei. În cadrul unei […]