„Aici e altă viață”. O zi la Casa comunitară din Lucășeuca, Orhei

14:30

Anul 2021 a început cu știrea despre refuzul tribunalului britanic de a-l extrăda pe ziaristul Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, către SUA. Extrădarea lui Assange ar însemna acuzarea lui de crime care ar duce la închisoare pe viață. Judecătorul britanic care a luat decizia, a invocat starea proastă de sănătate mintală a acestuia, fapt care îl […] The post Un jurnalist omorât în Afganistan și alții trei condamnați la 37 de ani de închisoare în Vietnam. Cum a început 2021 pentru presă appeared first on Moldova.org.