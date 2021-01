(VIDEO) Pavel Filip: ANI este folosită de Dodon și Șor drept bâtă politică. Reacția instituției

14:50

Un incendiu a izbucnit joi la Serum Institute din India (SII), cel mai mare producător de vaccinuri din lume, conform imaginilor transmise de televiziunile locale, însă mass-media au precizat că producţia de vaccinuri COVID-19 nu a fost afectată. Fire breaks out at Serum Institute of India in Pune https://t.co/ECX3uzk7WN — Abhay Srivastava (@ItzmeAbhay) January 21, […] Articolul (VIDEO) Cea mai mare fabrică de vaccinuri din lume, unde se pregătesc milioane de doze anti-COVID-19, a luat foc apare prima dată în Cotidianul.