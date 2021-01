Igor Dodon cere responsabilii să identifice soluțiile pentru a achita restanțele la salariile angajaților de la CFM

”Atunci când am avut o guvernare stabilă, când președintele, speakerul și premierul lucrau cot la cot, în pofida situației dificile din economie și la CFM, noi am găsit soluții și am achitat salariile”, a spus Dodon.Președintele PSRM a menționat că, din cauza pandemiei și a crizei economice, CFM practic nu activează, transportul de mărfuri pe calea ferată s-a redus, din care cauză s-au redus și veniturile întreprinderii.Igor Dodon susține că noul președinte al țării trebuie trebuie să-și asume responsabilitatea pentru situația de la CFM și să găsească soluțiile necesare împreună cu autoritățile responsabile. ”Dacă era o guvernare stabilă și un președinte de țară care vrea să conlucreze cu Guvernul, cred că se găsea soluții la această problemă. Spre că se vor găsi soluții și angajații își vor primi salariile”, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde”.

