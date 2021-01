Rusia a interzis importul a peste 20 de tone de mere din Moldova

14:10

AS Roma a pierdut partida cu Spezia, din optimile Cupei Italiei. Meciul de la Roma a avut de toate. Șase goluri, dintre care patru marcate de Spezia, două eliminări, şi, lucru rar, șase schimbări ale romanilor. Cu asta, antrenorul Paulo Fonseca a încălcat regulamentul, care îi permite doar cinci schimbări. La scorul de 2-2, AS […] Articolul AS Roma, gafă de proporții în Cupa Italiei. Cum a încălcat antrenorul regulamentul apare prima dată în NewsIN.