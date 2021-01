Maia Sandu îl copiază în acțiuni pe fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc

10:10

„Hai să o vedem și pe asta. Mulți deputați au discreditat parlamentul, mulți au făcut circ, diferite show-uri în parlament, hai să ne batem joc și de instituția Guvernului, noi ce nu înțelegem că aceasta va fi un circ? În comparație, deputatul a adus ca exemplu Guvernul Sturza, unde fiind siguri de faptul că nu va avea susținerea necesară, deputații Platformei DA au pregătit un program Eu revin la exemplu meu, unde noi am mers cu Guvernul Sturza. Noi n-am făcut circ, noi 90% eram siguri că nu vom fi votați, că nu va fi cvorum, așa și s-a întâmplat, sau noi nu o să acumulăm voturi, dar noi foarte serios am elaborat programul, ne-am pregătit să ne expunem, să răspundem la întrebări când am venit la Parlament” a declarat Slusari. Amintim că Curtea Constituțională a decis că este inadmisibilă sesizarea depusă de către deputații PAS cu privire la autodizolvarea Parlamentului.