Ioniţă: Moldova riscă să piardă €60 mln din asistenţa financiară acordată de România

08:50

Președintele nou învestit Joe Biden a declanșat procedura de reîntoarcere a SUA în Acordul de la Paris privind schimbările climatice și în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a anulat interdicția pentru intrarea în țară a cetățenilor din mai multe state musulmane și africane și a oprit construcția oleoductului Keystone XL la frontiera cu Canada. La […] The post Semnat de Trump, anulat de Biden. SUA se întoarce în cadrul OMS și în Acordul de la Paris privind schimbările climatice appeared first on NewsMaker.