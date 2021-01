Disperare și incompetență // Propunerea PAS de dizolvare a Parlamentului, criticată dur de un lider PLDM

00:30

Ion Ceban spune că își va duce mandatul de primar general până la capăt, întrucât vrea o capitală adevărată, mult mai confortabilă pentru locuitori. Mai mult, acesta spune că nu va participa la potențialele alegeri parlamentare care vor avea loc.„Este ceea ce mi-am propus să o fac. Nu am niciun fel de gânduri în ceea ce ține de orice activitate politică în acest sens. Am spus, concentrația mea de bază este municipalitatea. Asta o voi face și asta am făcut-o. Chiar și acele lucruri interpretate în campania electorală.Am făcut-o pe cont propriu, nu am făcut politică în această privință. Evident că cunosc de unde am venit și ce echipă m-a înaintat în funcția de primar. Suntem în relații foarte bune și ceea ce fac este administrare în oraș”, a punctat edilul.De precizat că Ion Ceban a ieșit din formațiunea PSRM, după ce a fost ales în calitate de primar. Anterior, acesta și-a anunțat susținerea pentru candidatul Partidului Socialist în cadrului alegerilor prezidențiale.