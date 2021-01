Din ce cauză ar putea pierde Republica Moldova 60 de milioane de euro din asistența oferită de România

22:00

Maramureșul și Bucovina au fost înscrise pe lista New York Times de destinații de vacanță în vreme de pandemie. Ziarul american le-a cerut cititorilor recomandări, iar din cele peste 2000 de sugestii, au fost alese 52, printre care și cele din România. Potrivit Digi24.ro, România a fost recomandată de Ivan Stoler. Crescut într-o familie de basarabeni, el a povestit că nu auzise nimic despre frumusețea peisajelor din România. „Un mod de viață dispărut” – așa este descrisă România în paginile publicației americane New York Times, care propune locurile ca destinație de vacanță pe timp de pandemie. „Drumurile noroioase, dealurile ondulate, fermele, fânețele și căruțele trase de cai arătau un mod de viață dispărut. Pe marginea drumului românii vindeau niște cazane de alamă pentru a face țuică de prune”, a remarcat el. La ieșirea din Piatra Neamț, Stoler a povestit că a fost uimit de un gard de fier forjat pe care se afla Steaua lui David. De asemenea, el a recomandat mănăstirile pictate din Bucovina. Pe lista New York Times au mai fost incluse destinații precum medina din Marrakesh, Camino de Santiago și Cordoba, din Spania, Dakar (Senegal), biserica St James the Less din Anglia, muntele Nanda Devi din India sau traseul Laugavegur din Islanda. Articolul Două regiuni din România, pe lista New York Times de destinații de vacanță în vreme de pandemie apare prima dată în InfoPrut.