Juventus Torino si-a trecut in palmares primul trofeu din acest an. Batrana Doamna a triumfat in Supercupa Italiei, dupa ce i-a invins cu 2 la 0 pe rivalii de la Napoli - VIDEO

Juventus Torino si-a trecut in palmares primul trofeu din acest an. Batrana Doamna a triumfat in Supercupa Italiei, dupa ce i-a invins cu 2 la 0 pe rivalii de la Napoli - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md