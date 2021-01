ANTA a inițiat verificări în apropierea punctelor de trecere a frontierei, inclusiv Cahul-Oancea

08:45

China a exportat 224 miliarde de măști sanitare din martie până în decembrie 2020, echivalentul a aproape 40 de măști pentru fiecare persoană de pe glob, relatează Bloomberg. Valoarea acestor exporturi este de 340 miliarde de yuani (aproape 43 miliarde de euro), ceea ce reprezintă aproximativ 2% din totalul exporturilor chineze în 2020, a spus Li Kuiwen, un oficial