16 persoane au decedat răpuse de virusul Covid; Alte 670 de persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore

Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento”, Igor Borș: „Un an, cât am stat în detenție, nu am fost interogat niciodată” Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento”, Igor Borș, în privința căruia procurorii au renunțat la învinuiri, spune că dosarul în care a fost vizat a fost o tentativă de preluare a companiei. Igor Borș a declarat azi în cadrul unei conferințe de presă că s-a aflat în detenție un an, timp în care nu a fost interogat măcar o dată. Omul de afaceri a apărut în conferință pes...