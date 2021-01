(VIDEO) Cea mai mare fabrică de vaccinuri din lume, unde se pregătesc milioane de doze anti-COVID-19, a luat foc

10:00

Fostul președinte al țării, Igor Dodon, actualul lider al PSRM, susține că a fost infectat cu COVID-19, dar nici nu a știut. Declarația a fost făcută miercuri, 20 ianuarie, în cadrul unei emisiuni de la NTV. „Săptămâna trecută am dat analize și am anticorpi. Deci, înseamnă că am fost infectat cu COVID-19. Dar nu am […] Articolul „Puteți să aveți și nici să nu știți”. Dodon, infectat cu COVID-19: Nu am știut, dar anticorpi mi-au detectat apare prima dată în Cotidianul.