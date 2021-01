Doi atacatori sinucigași s-au aruncat în aer în Bagdad. Cel puțin 28 de persoane au murit (VIDEO)

13:10

Șeful Direcţiei Construcţii, Gospodărie comunală, Dezvoltare locală şi regională din cadrul Consiliului raional Cantemir și un om de afaceri din localitate au fost reținuți, pe 20 ianuarie, de CNA și procurorii anticorupție. Aceștia, împreună cu alte persoane, sunt bănuiți că ar fi acționat în complicitate și ar fi comis corupere pasivă și activă, manipulând mai […]