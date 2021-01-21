OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE DISCUTATE DE PREMIER CU UN INVESTITOR DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Infotag, 21 ianuarie 2021 12:30
OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE DISCUTATE DE PREMIER CU UN INVESTITOR DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
12:30
OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE DISCUTATE DE PREMIER CU UN INVESTITOR DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ # Infotag
OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE DISCUTATE DE PREMIER CU UN INVESTITOR DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Acum 4 ore
10:00
REPREZENTANȚI POLITICI DE LA CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL A AVUT PRIMA ȘEDINȚĂ ÎN 2021
Acum 24 ore
17:00
UN POLITICIAN RUS A PROPUS GUVERNULUI FEDERAŢIE RUSE PENTRU A AJUTA TRANSNISTRIA CU VACCIN # Infotag
UN POLITICIAN RUS A PROPUS GUVERNULUI FEDERAŢIE RUSE PENTRU A AJUTA TRANSNISTRIA CU VACCIN
17:00
MINISTERUL AGRICULTURII ÎNDEAMNĂ LA APLICAREA CERERILOR PENTRU SUBVENŢII
Ieri
10:00
ALOCAŢIILE BUGETARE PENTRU ACOPERIREA DEFICIENŢEI FONDULUI SOCIAL AU DEPĂŞIT 2,554 MILIARDE DE LEI ÎN 2020 # Infotag
ALOCAŢIILE BUGETARE PENTRU ACOPERIREA DEFICIENŢEI FONDULUI SOCIAL AU DEPĂŞIT 2,554 MILIARDE DE LEI ÎN 2020
10:00
CEC A STABILIT O SUMĂ LUNARĂ DE ALOCĂRI BUGETARE PARTIDELOR PENTRU 2021
19 ianuarie 2021
16:30
UCRAINA VA FINANȚA CONSTRUCȚIA UNUI POD PESTE NISTRU
16:30
SOCIALIŞTII AU DEPUS O SESIZARE LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PENTRU A CLARIFICA OBLIGAȚIA PREȘEDINTELUI DE A NUMI UN CANDIDAT LA FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU # Infotag
SOCIALIŞTII AU DEPUS O SESIZARE LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PENTRU A CLARIFICA OBLIGAȚIA PREȘEDINTELUI DE A NUMI UN CANDIDAT LA FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU
15:00
MOLDOVA AGROINDBANK TE AJUTĂ SĂ-ȚI REALIZEZI VISUL DE A AVEA PROPRIA LOCUINȚĂ PRIN ”PRIMA CASĂ” # Infotag
MOLDOVA AGROINDBANK TE AJUTĂ SĂ-ȚI REALIZEZI VISUL DE A AVEA PROPRIA LOCUINȚĂ PRIN ”PRIMA CASĂ”
14:30
ANRE A CONFIRMAT CĂ NU ARE NICI O LEGĂTURĂ CU MĂRIREA PREȚURILOR LA PRODUSELE PETROLIERE
13:00
PREȘEDINTELE CONSILIULUI EUROPEI: ALEGEREA PREȘEDINTEI MAIA SANDU - APEL PENTRU UN PROGRAM DE REFORMĂ DECIZIV ÎN MOLDOVA # Infotag
PREȘEDINTELE CONSILIULUI EUROPEI: ALEGEREA PREȘEDINTEI MAIA SANDU - APEL PENTRU UN PROGRAM DE REFORMĂ DECIZIV ÎN MOLDOVA
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
PROIECTUL “ADU-ȚI SALARIUL LA VICTORIABANK” ÎȚI DĂ LIBERTATEA DE A ALEGE
10:30
AMBASADA POLONIEI A IMPLEMENTAT ÎN MOLDOVA UN ŞIR DE PROIECTE ÎN 2020
18 ianuarie 2021
14:00
PREŢURILE DE VANZARE PENTRU PRODUSELE PETROLIERE ÎN MOLDOVA AU CRESCUT CU 6-7%
15 ianuarie 2021
19:00
ADUNAREA POPULARĂ A GAGAUZIEI NU POATE ADOPTA BUGETUL 2021 DIN LIPSA DE CVORUM
19:00
UCRAINA A PLASAT MOLDOVA ÎN „ZONA VERDE” A ȚĂRILOR CU O RATĂ MICĂ DE RĂSPÂNDIRE A CORONAVIRUSULUI # Infotag
UCRAINA A PLASAT MOLDOVA ÎN „ZONA VERDE” A ȚĂRILOR CU O RATĂ MICĂ DE RĂSPÂNDIRE A CORONAVIRUSULUI
19:00
VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI A CONFIRMAT ÎNGRIJORAREA FAŢĂ DE ÎMPRUMUTURILE MINISTERULUI FINANȚELOR PE PIAȚA INTERNĂ # Infotag
VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI A CONFIRMAT ÎNGRIJORAREA FAŢĂ DE ÎMPRUMUTURILE MINISTERULUI FINANȚELOR PE PIAȚA INTERNĂ
10:00
PREŞEDINTELE MAIA SANDU CONSIDERĂ CĂ NU EXISTĂ PRECIZIŢII PENTRU RELEVAREA CONFLICTULUI ÎN TRANSNISTRIAN # Infotag
PREŞEDINTELE MAIA SANDU CONSIDERĂ CĂ NU EXISTĂ PRECIZIŢII PENTRU RELEVAREA CONFLICTULUI ÎN TRANSNISTRIAN
14 ianuarie 2021
15:00
CRIPTOMONEDELE, DECRIPTATE. ȘEFA BCE SOLICITĂ O REGLEMENTARE GLOBALĂ A BITCOIN, DUPĂ CE MONEDA DIGITALĂ A FOST FOLOSITĂ PENTRU SPĂLARE DE BANI # Infotag
CRIPTOMONEDELE, DECRIPTATE. ȘEFA BCE SOLICITĂ O REGLEMENTARE GLOBALĂ A BITCOIN, DUPĂ CE MONEDA DIGITALĂ A FOST FOLOSITĂ PENTRU SPĂLARE DE BANI
15:00
O NOUA CRIZA POLITICA IN ITALIA. PREMIERUL GIUSEPPE CONTE A RAMAS FARA MAJORITTATE PARLAMENTARA, IAR TREI MINISTRII AU DEMISIONAT # Infotag
O NOUA CRIZA POLITICA IN ITALIA. PREMIERUL GIUSEPPE CONTE A RAMAS FARA MAJORITTATE PARLAMENTARA, IAR TREI MINISTRII AU DEMISIONAT
14:30
MOLDOVA POATE PLASA EURO-OBLIGAŢIUNI CU O EFICIENŢĂ DE 3-3,5%
12:30
SESIUNILE PLENARE ALE PARLAMENTULUI MOLDOVEI ÎN 2020 AU AVUT O DURATĂ DE APROAPE 182 DE ORE, MAI MULTE DECÂT ÎN ANUL PRECEDENT # Infotag
SESIUNILE PLENARE ALE PARLAMENTULUI MOLDOVEI ÎN 2020 AU AVUT O DURATĂ DE APROAPE 182 DE ORE, MAI MULTE DECÂT ÎN ANUL PRECEDENT
13 ianuarie 2021
15:30
VALOAREA REZERVEI DE AUR A RUSIEI ESTE PESTE CEA ÎN DOLARI PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIE
14:00
FRACȚIA PARLAMENTARĂ PAS A FĂCUT APEL LA CUCRTEA CONSTITUŢIONALĂ CU PRIVIRE LA LEGEA MEDICAMENTELOR # Infotag
FRACȚIA PARLAMENTARĂ PAS A FĂCUT APEL LA CUCRTEA CONSTITUŢIONALĂ CU PRIVIRE LA LEGEA MEDICAMENTELOR
14:00
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” ÎŞI VA PROPUNE CANDIDATURA PENTRU FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU, PENTRU A ACCELERA DIZOLVAREA PARLAMENTULUI # Infotag
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” ÎŞI VA PROPUNE CANDIDATURA PENTRU FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU, PENTRU A ACCELERA DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
10:30
BANCA NAŢIONALĂ A CERUT BĂNCILOR SĂ FIE VIGILENTE PENTRU A PREVENI SPĂLAREA BANILOR
12 ianuarie 2021
16:30
MOLDOVA A ÎNCHEIAT 2020 CU O INFLAȚIE DE 0,39% - APROAPE DE 20 DE ORI MAI PUŢIN DECÂT ÎN 2019 # Infotag
MOLDOVA A ÎNCHEIAT 2020 CU O INFLAȚIE DE 0,39% - APROAPE DE 20 DE ORI MAI PUŢIN DECÂT ÎN 2019
16:30
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI UCRAINEI AU DECIS ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI PREȘEDINȚILOR ȘI PARTENERIATULUI STRATEGIC ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI # Infotag
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI UCRAINEI AU DECIS ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI PREȘEDINȚILOR ȘI PARTENERIATULUI STRATEGIC ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI
14:00
REZERVELE VALUTARE ALE MOLDOVEI AU CRESCUT ÎN 2020 CU APROAPE 724 MLN USD
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.