Cursul valutar oficial la 21.01.2021

13:20

Până pe 31 martie inclusiv, moldovenii care intră în Germania trebuie să prezinte rezultatul negativ al testului COVID-19, efectuat nu mai devreme de 48 de ore înainte de sosirea în țară. Dacă persoana călătorește cu avionul, trebuie să prezinte testul negativ atât la check-in pentru zbor, cât și la cererea... The post Noi reguli de zbor în Germania şi Marea Britanie appeared first on Portal de știri.