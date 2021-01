Evoluția prețurilor la carburanți, medicamente și produse de panificație, analizată la Guvern

13:10

Ambasada Rusiei în SUA i-a acuzat pe americani că au tăiat brusc liniile telefonice la consulatul din New York chiar înainte cu o zi de încheierea mandatului lui Donald Trump, transmite The Moscow Times. Consulatul a transmis că mai multe linii telefonice au fost deconectate simultan, creând mari probleme pentru diaspora rusă din New York.