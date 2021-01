Se înmulțește fauna de la Zoo! Au fost aduse peste 30 de animale // VIDEO

13:30

În timpul vizitei sale la Moscova, pe lângă întâlnirile desfășurate împreună cu Igor Dodon și alți membri ai delegației moldovenești, primarul general al Chișinăului Ion Ceban a purtat discuții cu diverși oficiali din Rusia cu privire la dezvoltarea cooperării în beneficiul capitalei moldovenești. Despre aceasta a vorbit în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.Mai mult, Ion Ceban a subliniat că mun. Chișinău are multe direcții de cooperare cu Federația Rusă.„Am avut întâlniri cu oficiali din regiunea Kaluga, cu care avem un mare potențial de cooperare. În plus, așa cum am spus deja, cooperăm cu Moscova în ceea ce privește strategia de dezvoltare a Chișinăului - am primit asistență tehnică în acest domeniu. În plus, intenționăm să cooperăm cu Yandex pe platforma educatieonline.md. Cu Obninsk avem un mare potențial de cooperare în domeniul științei. Permiteți-mi să subliniez: suntem gata să cooperăm cu toată lumea. Am fost la București, am fost la Moscova și sunt gata să merg oriunde există o oportunitate de a beneficia locuitorii capitalei”, spune acesta.Reamintim că mai devreme s-a convenit că Rusia va ajuta Chișinăul în dezvoltarea documentației pentru dezvoltarea orașului, în ceea ce ține de crearea Planului Urbanistic General. Tot în toamna anului trecut, Moscova a oferit drept cadou 5 mașini multifuncționale concepute, printre altele, pentru îndepărtarea zăpezii de pe drumuri.