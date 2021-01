Dodon a comentat anunțul Maiei Sandu că va desemna un premier

20:20

Politologul Corneliu Ciurea se declară rezervat în bunăvoința manifestată de oficialii europeni, care lasă impresia unui „preludiu consistent fără vreo șansă de tranziție spre etapa următoare”.„Oficialii europeni au dorit se pare s-o sufoce în brațe pe noul președinte al Moldovei, tratându-l ca pe un bun valoros fără vreo legătură cu țara. Perioada guvernării AIE ar fi trebuit să ne învețe faptul că bunăvoința europenilor nu este sub nici o formă o garanție a succesului. Complezența lor surâzătoare a fost și ea deseori un paravan în spatele cărora s-au ascuns multe fărădelegi. După râs am avut parte și de plâns. Din această cauză, nu mai putem fi amețiți de poze protocoloare cu oameni bine dispuși. Așteptăm din partea oficialilor UE un tratament respectuos și nediscriminatoriu față de țară iar de la Maia Sandu - găsirea de soluții viabile pentru impasul politic din interior”, a concluzionat comentatorul politic.