(FOTO) Accident violent la Sîngerei: O tânără de 19 ani a decedat la fața locului, alți doi pasageri, spitalizați

16:40

Donald Trump a părăsit Casa Albă, cu câteva ore înaintea ceremoniei de învestire a lui Joe Biden în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Trump a plecat la bordul elicopterului prezidențial, Marine One, în jurul orei 8:20, ora Washingtonului (15:20, ora R. Moldova), însoțit de soția sa, Melania. Avionul US Air Force One, cu […] Articolul Donald Trump a plecat de la Casa Albă. Ultimul discurs oficial: „Ne vom întoarce, într-un fel sau altul” apare prima dată în Cotidianul.