R. Moldova: Au fost confirmate 612 noi cazuri de infectare cu coronavirus și 17 decese

04:40

Începând de astăzi, spun meteorologii, vremea începe să se încălzească – astăzi maxima va fi cu plus un grad, dar la sfârșitul săptămânii va ajunge chiar la 11 grade... La Kiev încă frig – maxima minus 7 grade, minima minus 10... La București – cam ca la Chișinău, doar puțin mai cald – plus 3 grade și noaptea minus 3...Evenimentul zilei de astăzi este inaugurarea președintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden. Ceremonia este prevăzută să înceapă la ora 18, ora Chișinăului, iar discursul de inaugurare va avea loc peste o oră, la ora 19, ora Chișinăului, 12 - ora de la Washington DC.Valeriu Sela va relata de la fața locului pentru emisiunile noastre din această seară...În Belarus începe vaccinarea în masa cu vaccinul rusesc Sputnik.Se împlinesc astăzi 100 de ani de la ratificarea primei constituții a Turciei Moderne -sub Mustafa Kemal Attaturk, creatorul Turciei moderne a cărui moștenire este pusă astăzi la grea încercare de regimul autoritar al președintelui Recep Tayyip Erdogan.Din agenda din Moldova să notăm ședința on line de la prânz a guvernului lui Aurel CiocoiÎn cadrul ședinței de astăzi a comisiei Parlamentului Laundromat , la ora 15:00 la lucrările publice ale comisiei este invitat Alexandru Tănase, ex-deputat, ex-ministru al justiției.În fine, să mai consemnăm o conferință de presa, tot on line – organizată de asociația obștescă „Nu ești singur! ” cu tema drepturilor copiilor în familii…