Donald Trump a părăsit Casa Albă

Maia Sandu a făcut totalurile vizitei la Bruxelles: „Moldova are o deschidere enormă în UE” Republica Moldova are o deschidere enormă în Uniunea Europeană, iar decidenții politici de la Bruxelles au dat asigurări că vor fi găsite soluții pentru ca vaccinul să ajungă cât mai curând în Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de președintele Maia Sandu după vizita la Bruxelles. Șeful statului a avut peste zece întâlniri cu înalți demnitari ai Comisiei Europene, Parlamentului European și ai C...