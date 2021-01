Iulian Bobocea – apicultorul care a reușit să unească stupari din România și Moldova

11:10

În luna noiembrie 2020, Executivul a aprobat Regulamentul privind acordarea plăților directe per cap de animal Criteriile de acordare a subvențiilor per cap de animal Plățile directe per cap de animal se acordă deținătorilor de animale din următoarele specii: bovine (Bos taurus); ovine (Ovis aries); caprine (Capra hircus). Sunt pasibile pentru plata directă animalele înregistrate […]