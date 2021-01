Nagacevschi, despre deputații care au contestat limba rusă la CC: „Chiar cred că prin atacarea limbii ruse își vor crește ratingul politic”

11:00

Reducerea poluării aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an în Europa, potrivit unui studiu publicat miercuri, care solicită acţiuni rapide, informează AFP. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează că poluarea aerului ucide peste şapte milioane de persoane pe an la nivel mondial şi provoacă, de asemenea, [...]