De ce Ion Ceban nu a demis pe nimeni din Primăria Chișinău pe criterii politice?

18:45

Activitatea instituțiilor statului se află în blocaj din cauza inacțiunilor și fricii de asumare a responsabilității din partea președintelui Maia Sandu. Despre aceasta a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon, după ședința Comitetului Executiv al formațiunii.„Trebuie să constatăm un lucru important, acum câteva luni spuneam că cel mai prost scenariu este un blocaj total al activității instituțiilor statului. Ceea ce avem la această etapă, suntem într-o incertitudine totală, cauzată în mare parte de inacțiunile și încălcarea Constituției de către actualul președinte al țării. Nu avem Guvern, iar președintele care a promis în campania electorală că are soluții pentru criza pandemică, economică, socială, se teme să-și asume responsabilitatea și face tot felul de show-uri să-și justifice această frică. Încearcă să acopere inacțiunile sale prin agenda politică externă, care în mare parte este fără rezultate”, a declarat Dodon.Potrivit liderului PSRM, la această etapă țara are un Guvern cu competențe limitate, care mai mult activează din inerție.„Baza bună pusă de noi pe parcursul anului trecut ne permite să gestionăm situația. Dar la infinit să mergem pe o astfel de abordare nu este corect. Noi avem nevoie de claritate: sau avem repede un Guvern funcțional, sau avem o procedură foarte clară cum mergem la alegeri parlamentare anticipate”, a spus Dodon.Liderul PSRM susține că în prezent suntem martorii unor scene tragico-comice fără precedent pentru țară și instituția prezidențială, iar pentru Maia Sandu se conturează al doilea mare eșec politic în funcție de conducere după cel din toamna anului 2019 în funcția de premier.„Președintele țării cere demisia Guvernului, scoate lumea în stradă în plină pandemie, partidul Maiei Sandu înregistrează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului și spune că Guvernul trebuie să plece de urgență. Guvernul pleacă, dar ce urmează: președintele țării încearcă să preseze miniștrii să rămână în funcție și refuză să își asume responsabilitatea. Nu vrea să înainteze alt Guvern. Este clar că Maia Sandu nu știe cum să procedeze mai departe, are criză de idei și nu are soluții. Cred că se conturează al doilea mare eșec al Maiei Sandu în funcția de conducere, așa cum a fost exact atunci când a fost prim-ministru, când nu știa ce trebuie să facă mai departe”, a spus Dodon.Președintele PSRM susține că din momentul demisiei Guvernului Chicu a trecut aproape o lună, iar Maia Sandu nu a făcut nicio încercare de a propune un nou premier, deși o obligă Constituția și hotărârile Curții Constituționale.„Vă amintesc că, în 2019, am desemnat Guvernul în 24 de ore, și pe Maia Sandu am desemnat-o în câteva ore. Acum au trecut 24 de zile, iar Maia Sandu se dă cu spatele la gard, pe care nu l-a scos de la Președinție. Apucați-vă de lucru, vă lăudați că aveți număr record de voturi, nu umblați cu fofârlica, oamenii așteaptă rezultate”.În opinia liderului PSRM, Maia Sandu a nimerit în propria capcană politică.„Ea a declarat că nu înaintează în niciun caz candidat la funcția de prim-ministru. Acum a nimerit în situația: dacă înaintează își încalcă cuvântul, dacă nu înaintează - încalcă Constituția. Aceasta se numește zugzwang politic. Ea s-a vârât singură în situația aceasta. Ea a cerut - a primit. Acționează, doamna președinte”, a spus Dodon.Președintele PSRM regretă și faptul că a plecat în istorie și perioada când trei ramuri ale puterii: Președinția, Parlamentul și Guvernul aveau o conlucrare 24/24 și se ocupau cu rezolvarea problemelor oamenilor. Potrivit lui Dodon, acum acest dialog nu există din cauza președintelui țării Maia Sandu.