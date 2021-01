„De ce nu pot adormi?” 8 cauze care ar putea să-ți afecteze somnul 

14:00

Mai avem de petrecut încă vreo câteva sărbători de iarnă, marcate de alcool și mâncare din abundență, și mulți dintre noi se gândesc că după ele vor începe o dietă și vor face sport ca să ardă caloriile și toate gustoșeniile „acumulate” în această perioadă. Totuși, nu vreau să te dezamăgesc, dar dietele nu prea ajută. Știința care stă în […] The post „După sărbători, vreau să slăbesc”. Sorry, dietele nu funcționează. Explicăm appeared first on Moldova.org.