Astăzi, în Moldova și în lume

Dr. Viorica Eni, şefa Secţiei Terapie din cadrul Spitalului Municipal Sfânta Treime, medic internist, vorbeşte într-un interviu pentru Europa Liberă despre situaţia actuală a pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Pentru medic, această perioadă a fost o provocare continuă din punct de vedere al tratării persoanelor afectate. Ea admite că COVID – 19 ar putea deveni, ca şi alte boli, o afecţiune în cazul căreia medicii vor conlucra permanent.Europa Liberă: Vorbim despre acest dușman invizibil, numit COVID-19. Ce cunoaște, ce trebuie să mai cunoască lumea ca să se protejeze?Viorica Eni: „Este o maladie foarte gravă, care a pus în genunchi tot globul pământesc. Oamenii trebuie, înainte de toate, să se protejeze. În societate sunt cetățeni care cred, care au trecut prin acest COVID, știu cum este această maladie și cum decurge de grav, dar sunt și din cei care nu cred în existența acestei maladii, și nouă în calitate de doctori ne pare foarte rău, fiindcă atunci când omul este informat și se protejează, aceasta este foarte bine. Adică, ei se protejează și, în același timp, protejează și oamenii din jurul lor, dar cei care umblă fără mască iau virusul, îl aduc acasă și-i îmbolnăvesc și pe cei apropiați. Noi foarte mult am vorbit despre necesitatea de a ne proteja, noi foarte mult vă rugăm: purtați masca corect, astfel ca să vă acopere gura și nasul, trebuie să aveți numaidecât dezinfectant și să vă dezinfectați cât mai des mâinile și să respectați distanța socială. Dacă avem dezinfectant cu noi, după ce am pus mâna pe o suprafață oarecare, nu ducem mâna la nas, la ureche, la ochi sau la gură, ci o dezinfectăm numaidecât.”Europa Liberă: Când se consideră timpul potrivit să se adreseze cel infectat la doctor și când e prea târziu?Viorica Eni: „În cazul acestei boli, primele simptome pot apărea la a cincea sau la a șasea zi, dar până la 14 zile ar fi de dorit ca bolnavul să se adreseze la medicul de familie, nu să facă tratament de sine stătător acasă, pentru că atunci când se începe tratamentul mai devreme, și boala decurge mai ușor. Adică noi nu putem ști în ce categorie de boală am nimerit, putem să nimerim într-o categorie ușoară, care decurge ușor, dar putem nimeri și într-o categorie care decurge foarte greu și, în acest caz, dacă pacientul s-ar fi adresat la medic și ar fi fost spitalizat mai devreme, ar fi ieșit mai ușor din situația respectivă și cu mai puține complicații.”Europa Liberă: Despre cei infectați și vindecați aici, în secție, ce ne puteți spune? În general, condițiile spitalicești corespund tuturor rigorilor, există tot necesarul astăzi pentru ca tratamentul să decurgă de la A la Z, așa, ca la carte, cum scrie protocolul?Viorica Eni: „La Spitalul „Sfânta Treime”, noi avem de toate. Mulțumim administrației pentru faptul că avem condiții, în spital au fost făcute reparații, este cald, este curat, este bine. Pacienții noștri sunt foarte mulțumiți, personalul medical se străduiește să facă tot ce-i stă în puteri și să îndeplinească la 100% toate necesitățile...”Europa Liberă: Aproape că nu văd locuri libere, permanent e un flux mare de oameni. Viorica Eni: „Da, locuri libere nu avem, tot timpul la noi vin pacienți, la noi vin pacienți de la Centrul COVID, pacienți la autoadresare, vin pacienți la care starea se agravează acasă și medicul de familie îi îndreaptă la tratament la noi în staționar. Pacienții sunt informați, noi ne străduim să-i informăm cum o să decurgă această maladie, că timp de 10-12 zile ei au să aibă mai multe acuze, după această perioadă au să se simtă mai bine. Ne străduim să le scoatem panica, deoarece ei vin într-o panică, vin într-o frică și noi trebuie într-un fel să fim și psihologi cu dânșii, ne străduim să le explicăm, să-i susținem. Și Dvs. sunteți aici la noi și ați văzut că pacienții noștri sunt satisfăcuți, sunt informați, frica aceasta nu mai este, noi suntem alături de ei în fiecare zi, și atunci când pacientul vede un lucrător medical lângă dânsul, el trece mai ușor această încercare.”Europa Liberă: Lumea este în așteptarea vaccinului. Unii sunt sceptici, unii spun că nu e nevoie, mai ales cei care au trecut prin această infecție deja spun că ei au imunitate suficientă. Dvs. ce sugerați?Viorica Eni: „Vaccinul este foarte binevenit și noi mulțumim conducerii României care o să ne dea și nouă vaccinul. Este foarte bine să ne vaccinăm, întrucât vaccinul ne protejează, cu vaccinul noi o să rupem lanțul acesta de îmbolnăviri, care acum este pe tot globul pământesc, adică o să fie îmbolnăviri sporadice, o să fie mai puține cazuri și, într-adevăr, o să rupem lanțul acesta. Noi vrem să-l rupem, ca să avem îmbolnăviri cât mai puține, lumea să se poată întoarce la modul de viață pe care o ducea înainte, să nu mai fim panicați, să putem ieși liber în stradă, poate peste un an-doi să nu purtăm masca aceasta, adică să ne putem întâlni liber cu rudele, cu prietenii...”Europa Liberă: Se spune că până în 2023, cel mai probabil, nu ne vom despărți de măști...Viorica Eni: „Da... De atâta că în perioada aceasta noi nici nu ne putem întâlni cu rudele, noi suntem izolați de familii, ne temem să nu ne infectăm și familiile, adică mulți dintre noi, doctorii și asistentele medicale, suntem izolați de familii...”Europa Liberă: Dar aveți angajați suficienți, lumea nu pleacă, nu se sperie? Știu că mulți din lucrătorii medicali au trecut și ei o dată și a doua oară prin COVID...Viorica Eni: „Noi am trecut, secția noastră a trecut prin această boală în luna mai. A fost o experiență tristă, nu chiar plăcută, dar am trecut-o cu brio. Era la începutul pandemiei, am văzut cum decurge boala, am văzut mai profund simptomele bolii, adică mai ușor acum ne orientăm cum să tratăm pacientul, întrucât am trecut noi și vedem și pacientul în față cum trece prin această boală. Aceasta a fost o experiență pentru noi și în sensul bun al cuvântului, că noi am trecut prin asta și vedem și starea pacienților...” Europa Liberă: Boala asta a afectat toate categoriile. Și aici, la spital, sunt cazuri și mai fericite, și mai nefericite. Pot fi salvați cei care au ajuns la o vârstă onorabilă, pot să aibă tristeți mai mult cei care sunt mai tineri. În general, ce evoluții ați observat?Viorica Eni: „Boala decurge mai grav la pacienții vârstnici, cu mai multe boli concomitente, la care și imunitatea este mai slăbită, dar sunt cazuri când avem și pacienți tineri, avem și lucrători medicali din spitalul nostru care, cu părere de rău, au decedat, nu au putut să treacă peste această urgie. Ne pare foarte rău că, într-adevăr, toți medicii și lucrătorii medicali nu au refuzat să lucreze pe prima linie, adică în lupta cu COVID, adică, în pofida a tot ceea ce se întâmplă, că te uiți că alături colegul poate să decedeze, se infectează și se reinfectează, nimeni n-a refuzat, moral a fost foarte greu, dar ne străduim să mergem înainte, să ajutăm oamenii și sperăm că o să vină ziua când o să scăpăm de COVID-19 și o să fim mai fericiți.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?Viorica Eni: „Cel mai mult acum îmi doresc să nu mă reinfectez a doua oară; îmi doresc familia mea să fie sănătoasă și le doresc la toți sănătate; sănătate, să nu vă îmbolnăviți, să mergem mai ușor, să avem o viață mai liniștită poate odată cu venirea vaccinului și aveți grijă, protejați-vă, căci nu se știe în ce categorie puteți nimeri.”Europa Liberă: Dar, în general, credeți că totuși cetățenii vor încerca să pună accente adevărate pe valori? Ce schimbă lumea – până la COVID și după COVID?Viorica Eni: „Cum observăm noi după pacienții noștri, cu care, vedeți, noi mai discutăm, îi susținem, eu văd că lumea se schimbă parcă oleacă înspre bine, lumea înțelege, de acum nu mai aleargă după bani, după averi, lumea acum vrea sănătate, adică să fie sănătoasă, să iasă din toată urgia asta, adică lumea, după părerea mea, parcă un pic mai sesizează.” Europa Liberă: Dar despre cultura sănătății la moldoveni ce ne puteți spune?Viorica Eni: „Cultura sănătății la noi lasă de dorit. Vedem chiar și pe stradă, mulți merg pe stradă și nu poartă mască. Adică, dacă tu nu crezi în această maladie, trebuie să ai cultură, să-ți pui această mască pentru a proteja omul de alături, tu urci în transportul public, stai alături de cineva la magazin, tu poți să infectezi, dar tu nu ai simptome. Această cultură la noi încă nu este dezvoltată așa cum e dezvoltată în alte țări. Educația aceasta la noi suferă și, iată, din această cauză noi avem atât de mute cazuri. Dacă noi am fi mai educați, ne-am mai gândi și la cel de alături, că trebuie să ne punem mască, trebuie să ne dezinfectăm mâinile, nu trebuie să tușim deasupra la cel care stă alături de noi, am avea mai puține cazuri de îmbolnăvire și am trece poate mai ușor. Deci, sperăm foarte mult că în timp de un an-doi să scăpăm și să fim mai fericiți.”