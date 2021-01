VIDEO // Constituționaliștii declară că președintele Sandu a ÎNCĂLCAT Constituția

16:30

”Săptămâna trecută, am fost într-o vizită de lucru la Moscova, mai mult neoficială, dar am avut și unele întrevederi de lucru. Astfel, în cadrul unei întrevederi cu domnul Kozak am convenit că Moldova va primi câteva sute de mii de vaccinuri rusești Sputnik, pentru a începe imunizarea cu vaccinul rusesc”, a declarat Dodon.Președintele PSRM a specificat că deja au fost lansate pregătirile pentru înregistrarea acestui vaccin în Republica Moldova.”Sper că nu vor fi impuse careva obstacole artificiale, pentru ca în următoarele săptămâni vaccinul anti-COVID rusesc să apară la Chișinău. Despre aceasta, înțelegere deja avem cu partea rusă”, a menționat Dodon.În context, președintele PSRM a chemat cetățeni să respecte în continuare măsurile sanitar-epidemiologice impuse de specialiști.