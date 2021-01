Imunitatea împotriva Covid-19 ar putea dura cel puțin 8 luni, datorită celulelor de memorie

07:00

O avalanşă a îngropat sub zăpadă mai multe persoane în Caucaz, sudul Rusiei, au anunţat luni serviciile de urgenţă, potrivit DPA. Între patru şi 12 persoane erau încă date dispărute în timpul după-amiezii, după ce o avalanşă a lovit staţiunea Dombai, din apropiere de graniţa cu Georgia. O femeie a fost salvată de sub stratul […]